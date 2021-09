Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Lebensmittelmarkt (21.09.2021)

Tuttlingen (ots)

Jugendliche sind am Dienstagnacht in einen Supermarkt in der Weimarstraße eingebrochen. Gegen 1.15 Uhr schlugen zwei 15-Jährige mit einem Stein die äußere und innere Eingangstüre ein und drangen so in den Markt ein. Eine vorbeifahrende Polizeistreife konnte einen Diebstahl verhindern. Die Jugendlichen flüchteten beim Erkennen des Polizeiautos. Bei der anschließenden Suche trafen die Beamten auf einen der Jugendlichen stadteinwärts und brachten ihn auf das Revier. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell