POL-KN: (Gosheim, Landkreis Tuttlingen) Maschinenbrand in einer Firma (20.09.2021)

Gosheim (ots)

In einer Firma in der Straße "Am Forchenwald" ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Gegen 18.30 Uhr fing eine Maschine im Firmengebäude Feuer. Beim Eintreffen der Polizei sowie der Feuerwehr war kein Feuer mehr wahrzunehmen. Zwei Mitarbeitern des Unternehmens gelang es den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit etwa 20 Personen im Einsatz.

