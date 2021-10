Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (13.10.2021) eine 84-Jährige in ihrer Wohnung an der Rotebühlstraße bestohlen. Ein Unbekannter klingelte gegen 12.30 Uhr bei der Seniorin, gab sich als Handwerker aus und behauptete, einen alten Wasserschaden überprüfen zu müssen. Während er sich längere Zeit mit der Seniorin im Badezimmer aufhielt, wurde die restliche Wohnung von weiteren Tätern durchsucht, die offenbar durch die offenstehende Wohnungstür hereinkamen. Gestohlen wurden etliche Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro sowie Bargeld. Der Tatverdächtige soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte braune Augen, trug einen dunklen Arbeitsanzug, ein braunes Basecap, einen schwarzen Mundschutz und sprach Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

