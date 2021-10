Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Stein auf unbekannte Frau geworfen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.10.2021) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Mittwochabend (13.10.2021) auf dem Schloßplatz eine bislang unbekannte Frau durch einen Steinwurf verletzt haben soll. Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 21.00 Uhr die Frau im Bereich des Riesenrades angesprochen, einen Stein aufgehoben und auf die Frau geworfen haben soll. Diese stieg anschließend in ein Taxi und fuhr davon. Am Donnerstag erkannte der Zeuge den Tatverdächtigen wieder und alarmierte Polizeibeamte, die den Mann gegen 18.40 Uhr vorläufig festnahmen. Zuvor hatte der 22-Jährige offenbar Passanten im Bereich des Riesenrades bespuckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

