POL-FR: Mutmaßlich alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt;] Am 21.07.21, gg. 16.23 Uhr stürzte eine 64-jährige Radfahrerin in der Titiseestraße und brach sich hierbei vermutlich das rechte Handgelenk. Das DRK wurde zur Erstversorgung der Verletzungen hinzugezogen. Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Frau fest. Hierauf wurde eine Blutentnahme in einer nahegelegenen Klinik durchgeführt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm.

