POL-OH: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiräder

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Haunetal - Am Sonntag (16.05.) führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen vormittags an der B27, Höhe Haunetal-Meisenbach und nachmittags an der B27 zwischen Bebra und Cornberg, Motorradkontrollen durch. Dabei wurde nicht nur die Geschwindigkeit überwacht, die Kontrollkräfte überprüften auch den technischen Zustand der Zweiräder.

Bei wechselhaften Witterungsverhältnisse waren nicht sehr viele Bikerinnen und Biker unterwegs.

Neben stationären Kontrollen kamen auch zivile Polizeimotorräder mit Videokameras zum Einsatz, um Verkehrssünder festzustellen.

Die große Anzahl der Verkehrsverstöße, insbesondere die 34 Geschwindigkeitsverstöße, wurden durch Pkw-Fahrer begangen. Lediglich vier Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs. Gegen einen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei den Kontrollen waren Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Rotenburg a. d. Fulda und Bad Hersfeld, des Regionalen Verkehrsdienstes, der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

