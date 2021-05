Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

Auto macht sich selbstständig - Polizei sucht Zeugen!

Großenmoor - Am Sonntag (16.05.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Tiguan die Tank- und Rastanlage Großenmoor in Fahrtrichtung Fulda. Er parkte sein Fahrzeug vor der Rastanlage und begab sich kurzzeitig in die Raststätte. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, konnte er es zunächst nicht mehr auffinden. Nach kurzer Suche fand er seinen Pkw etwa 100 Meter vom Abstellort entfernt wieder. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich das Fahrzeug infolge eines technischen Defekts selbstständig gemacht, fuhr etwa 100 Meter über die leicht abschüssige Straße und prallte schließlich gegen einen dort in einer Parkbucht abgestellten Sattelauflieger. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter Telefon 0661/96956-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Verkehrsunfallflucht mit dreistündiger Sperrung eines Fahrstreifens auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Montag (17.05.), um 3:30 Uhr, ereignete sich auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld, ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Ein 29 Jahre alter Fahrzeugführer aus Litauen befuhr mit seinem Sattelzug den ersten Fahrstreifen der zweispurigen A4 von Eisenach kommend in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache abrupt ab, sodass der Sattelzugführer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden. Im Verlauf des Ausweichmanövers kollidierte der Sattelzug mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Fahrer des Sattelzuges konnte sein Fahrzeug bis in die nächste Nothaltebucht lenken. Er blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Durch die Kollision mit der Mittelschutzplanke wurde der Fahrzeugtank des Sattelzugs stark beschädigt. Im weiteren Verlauf traten durch diese Beschädigung circa 100 Liter Dieselkraftstoff aus und verteilten sich quer über die zweite Fahrspur. Nach dem Unfallgeschehen musste ein Fahrstreifen der A4 an der Unfallstelle aufgrund von Reinigungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Hersfeld sowie die Autobahnmeisterei Hönebach waren zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz. Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von etwa vier Kilometern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra - Am Montagmorgen (17.05.), gegen 6.25 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer aus Bebra mit einem Lkw samt Anhänger die Philipp-Reis-Straße und bog dann nach links auf die B83 in Richtung Rotenburg-Lispenhausen ein. Dabei kippte der Lkw nach rechts weg und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Aus dem geladenen Rollcontainer rutschte ein Teil der Ladung gegen den Zaun eines Bauunternehmens. Der 30-Jährige wurde leichtverletzt. Der Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Bebra gebunden. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Ein Pkw-Fahrer aus Bebra parkte seinen grauen Ford-Focus am Montagmorgen (17.05.) in der Zeit zwischen 8.50 und 9.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Poststraße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0. Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Vorfahrt missachtet

Ulrichstein - Am Donnerstag (13.05.) befuhr eine VW-Golf-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die L3139 vom Wiesenhof kommend in Richtung Rebgeshain. Ein Ford-Kuga-Fahrer fuhr die L3073 von Ulrichstein und wollte nach links in die L3139 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Golf, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Schwerverletzter nach Abkommen von der Fahrbahn

Herbstein-Altenschlirf - Am Samstag (15.05.) befuhr ein Renault-Clio-Fahrer gegen 21 Uhr die B 275 aus Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn nach links ab, überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach und kam schließlich etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr Herbstein aus seinem Fahrzeug befreit und musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Neuhof - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen kam es am Montagmorgen (17.05.), gegen 7:15 Uhr, auf der L3141 zwischen Hosenfeld und Kleinlüder. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die Landstraße aus Hosenfeld kommend in Richtung Kleinlüder und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Hainzell in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einer ihr entgegenkommenden 52-jährigen VW-Fahrerin aus Hosenfeld zusammen. Die 19-jährige Frau aus Hosenfeld wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden schwerverletzt und durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkws entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 EUR. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Bindung ausgelaufener Betriebsmittel war die Straßenmeisterei eingesetzt.

Polizeiposten Neuhof

