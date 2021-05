Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrad - Jungbulle durch Schnitte verletzt - Solarmodul geklaut

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Fahrrad

Lauterbach - In dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Lauterbach wurde am Donnerstag (13.05.), zwischen 12 und 16 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke "Peugeot" im Wert von circa 200 Euro.

Solarmodul geklaut

Grebenhain - Auf einer Viehweide in der Feldgemarkung "Breiten Wiesen" in Grebenain haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (13.05.) und Freitagmorgen (14.05.) ein an einem Weidezaungerät angeschlossenes Solarmodul entwendet. Das Gerät hat einen Wert von rund 110 Euro.

Jungbulle durch Schnitte verletzt

Grebenhain - In Ilbeshausen wurde zwischen Donnerstagmorgen (06.05.) und Freitagnachmittag (07.05.) ein Jungbulle durch eine unbekannte Person verletzt. Dem Tier wurden großflächig Schnittverletzungen durch einen unbekannten scharfen Gegenstand zugefügt. Der Jungbulle befand sich zum Tatzeitpunkt mit vier weiteren Bullen auf einer Weide. Das Tier wurde durch die Schnitte so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Eigenverletzung auszuschließen.

