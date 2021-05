Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gerät ins Rollen und verursacht Schaden

Hauneck (ots)

In der Straße "Am Hang" in Hauneck-Oberhaun folgte am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, ein geparkter VW Polo den Gesetzen der Physik. Das Auto, bei dem die Handbremse offensichtlich nicht angezogen war, rollte die Straße herunter und blieb erst, nachdem es einige Pflanzen und eine Gartenhütte beschädigt hatte, im Garten eines Anwohners stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 3.500 EUR geschätzt. Der zwanzigjährige Nutzer des Autos wurde von der Polizei mündlich verwarnt, da er das Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert hatte.

gefertigt: PHK Figge, Polizeistation Bad Hersfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell