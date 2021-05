Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Motorradunfälle - beide Kradfahrer leicht verletzt

Hünfeld / Eichenzell (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagmittag, gegen 13.18 Uhr, auf der Landesstraße 3378 zwischen Michelsrombach und Fulda-Lehnerz. Ein 38-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem BMW-Kraftrad die Landesstraße von Michelsrombach in Richtung Fulda-Lehnerz. In einer scharfen Kurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit seinem Krad den entgegenkommenden VW Golf einer 61-jährigen Frau aus Hünfeld. Durch den Anstoß an den PKW stürzte der Kradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Am Krad und am Golf entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000,- Euro.

Am 14.05.2021, um 14.25 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Eichenzell-Rothemann zu einem Verkehrsunfall, als eine 42-jährige Frau aus Petersberg mit ihrem PKW Dacia von der Welkerser Straße aus nach links in die Hammelburger Straße abbiegen wollte und hierbei den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades Aprilia übersah, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 16-jährige Kradfahrer aus Eichenzell auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An dem PKW und am Zweirad entstand ein Gesamtsachschaden von 8000,- Euro.

