Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rasdorf (ots)

Am 14.05.2021, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Geisaer Str. 10 in Rasdorf ein geparkter weißer SUV an der hinteren Türe der Fahrerseite beschädigt. Möglicherweise ist ein dort rangierendes Fahrzeug gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen oder es wurde eine Fahrzeugtür beim Öffnen heftig in die Tür gerammt. An dem SUV entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1500,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell