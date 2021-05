Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Alsfeld-Berfa

Alsfeld (ots)

Am Sonntag, 16.05.21 gegen 18:18 Uhr, wurde ein Brand eines Wohngebäudes in Alsfeld-Berfa gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich nach Wahrnehmung des Brandgeruchs selbstständig nach draußen retten. Offensichtlich wurde hierbei niemand verletzt. Brandursache war vermutlich ein Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt.

