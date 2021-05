Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baustellendiebstahl - Diebstahl aus Garage - Diebstahl von Baumaschinen - Diebstahl aus Auto - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Versuchter Diebstahl aus Auto -

Fulda (ots)

Baustellendiebstahl

Fulda - Zwischen Mittwoch (12.05.) und Freitag (14.05.) brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Ludwig-Beck-Straße ein. Die Täter verschafften sich auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Haus und stahlen diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien im Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Hünfeld - Unbekannte brachen Freitagnacht (14.05.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, in eine Garage in der St.-Antonius-Straße ein. Die Täter stahlen ein Pedelec der Marke Scott, ein Rollstuhl-Zuggerät, zwei Rollstuhlräder aus Carbon und diverse Werkzeuge. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf drei Täter, die folgendermaßen beschrieben werden können: Ein Täter soll eine orangefarbene Steppjacke, eine Bluejeans, eine graue Mütze und blaue Schuhe mit heller Sohle getragen haben. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Hose, dunkler Trainingsjacke, bunten Nike-Turnschuhen und schwarzer Mütze bekleidet. Der dritte Täter trug eine rote Hose, eine schwarze Jacke, helle Turnschuhe und hatte kurze, dunkle Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baumaschinen

Eiterfeld - Zwischen Mittwochnachmittag (12.05.) und Freitagmorgen (14.05.) stahlen Unbekannte im Sachsenweg mehrere Baumaschinen noch unbekannten Werts von einem Firmengelände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda/Edelzell - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Samstag (15.05.) in der Straße "Zum Röhlingswald" eine Aktentasche aus einem Ford Focus. Das Auto stand vor einem Wohnhaus. Es entstand ein Schaden von 120 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hünfeld - In einen Lebensmittelmarkt in der Josefstraße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (16.05.) einzubrechen. Die Täter traten dabei gegen die Glasschiebetür und versuchten diese ohne Erfolg aufzudrücken. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Auto

Fulda - Unbekannte durchsuchten in der Nacht auf Sonntag (16.05.) in der Marienstraße einen blauen Saab. Die Täter fanden kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Am Fahrzeug entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell