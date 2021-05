Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen - Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Drogenfund

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrrad gestohlen

Rotenburg - Aus dem Blechcontainer des Bahnhofsvorplatzes in Rotenburg wurden zwischen Sonntagnachmittag (09.05.) und Sonntagvormittag (16.05.) zwei schwarze Fahrräder, eine Gepäckträgertasche und eine Windjacke im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers "Prince" und ein Klapprad von "Neuzer". Der Container wurde mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Drogenfund

Bad Hersfeld - Ein unbekannter Täter betrat zwischen Samstagabend (15.05.) und Sonntagabend (16.05.) unbefugt das Gelände eines Vereins in der Straße "Auf der Unteraue". Dort beschädigte er zunächst die Zeltplane der Zeltgarage und beschmierte im weiteren Verlauf - vermutlich mit einem Edding-Stift - ein Boot. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten ein Stoffbeutel am Tatort aufgefunden. In diesem befanden sich verschiedene Utensilien - darunter eine Tüte mit insgesamt 1,8 g einer weißen und Betäubungsmittel ähnlichen Substanz. Die Tüte selbst befand sich in einem schwarzen Kästchen mit mehreren Bankkarten und wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

