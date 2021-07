Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall mit Motorroller - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

In einer Lörracher Klinik verstarb gestern, 21.07.2021, ein Motorrollerfahrer, der bereits am 16.07.2021 in Grenzach-Wyhlen alleinbeteiligt verunfallt war. Der 83-Jährige kam beim Abbiegevorgang Markgrafenstraße/Ecke "Ob dem Dorf", auf regennasser Fahrbahn zu Fall, verletzte sich augenscheinlich nur leicht und wurde durch den eintreffenden Rettungswagen noch an der Unfallstelle versorgt. Am Abend des 16.07.2021 begab sich der Verunfallte selbständig in die Notaufnahme einer Klinik, wo er gestern verstarb.

