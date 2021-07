Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt;] Am 21.07.21, gg. 17:53 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer die L172 von Eisenbach kommend in Richtung Neustadt. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen vor ihm bremsenden Pkw einer 66-jährigen Fahrzeuglenkerin auf. Durch die Kollision wurde der 17-jährige Kraftradfahrer leicht an der linken Hand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.700 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

