Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Einkaufswagen auf der Fahrbahn

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 17.03.2021, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Speyer in Fahrtrichtung Eurener Straße unmittelbar hinter der dortigen Unterführung. Ein Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem auf der Fahrbahn stehenden leeren Einkaufswagen, welcher durch unbekannte Täter zuvor dort platziert wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

