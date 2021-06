Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210601.1 Wesselburen: Fund-Geld dringend abzugeben!

Wesselburen (ots)

Nachdem eine ehrliche Finderin am 28. Mai 2021 in Wesselburen eine Tasche mit nicht wenig Bargeld auf offener Straße gefunden und bei der Polizei in Wesselburen abgegeben hat, suchen die Beamten noch immer nach dem Eigentümer.

Am Freitagmorgen staunten die Polizisten nicht schlecht, als eine 54-jährige Dithmarscherin die Dienststelle betrat, um eine Fundsache, die sie in der Dohrnstraße entdeckt hatte, abzugeben. Es handelte sich um ein Täschchen, das unter anderem einen größeren Bargeldbetrag enthielt.

Seltsamerweise hat sich bis heute niemand gemeldet, der sein Eigentum vermisst. Hat der Verlierer den Verlust nicht bemerkt oder geniert er sich? Das Geld und die Tasche liegen in jedem Fall noch abholbereit bei der Polizei in Wesselburen, erreichbar unter der Telefonnummer 04833 / 448976.

Merle Neufeld

