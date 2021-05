Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210531.10 Hohenlockstedt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Hohenlockstedt aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis zum Samstagmorgen begaben sich Automatenaufbrecher zu einem Zigarettenautomaten an einer Hauswand in der Birkenallee. Sie öffneten das Gerät gewaltsam und entnahmen eine unbekannte Menge an Bargeld und Tabakwaren. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei bestimmt tausend Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell