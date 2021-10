Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Pkw und Leitplanke geprallt

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (16.10.2021) gegen 00:20 Uhr auf der B14 am Dreieck Neckarpark ereignete, wurden zwei Personen schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die B14 von Waiblingen kommend auf die Überleitung auf die B10 in stadteinwärtiger Richtung und verlor in einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Fahruntüchtigkeit durch Alkohol und BTM die Kontrolle. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem links von ihm fahrenden 53-jährigen Lenker eines Pkw Audi, prallte gegen die rechte Leitplanke und anschließend gegen die Mittelleitplanke. Der 53-Jährige kam aufgrund des Zusammenstoß ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der Unfallfallaufnahme wurde der Verkehr über die B10 Richtung Esslingen abgeleitet.

