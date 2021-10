Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin betrogen - Falsche Polizeibeamte machen reiche Beute

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am Freitag (14.10.2021) ist eine 90-jährige Frau aus der Stoßäckerstraße Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" brachten wechselnde Anrufer die Frau durch geschickte Gesprächsführung dazu, zunächst bei ihrer Bank aufbewahrtes Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro abzuholen. In der Folge wurde ein angeblicher Interpol-Mitarbeiter angekündigt, den die Seniorin gegen 16:00 Uhr in ihre Wohnung ließ. Der Betrüger schickte die Frau unter einem Vorwand in den Keller, nahm in der Zwischenzeit Geld und Gold an sich und verließ die Wohnung mit der Beute. Der Abholer soll 25 bis 35 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare und trug einen blauen Mantel sowie feste Schuhe. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Präventionstipps:

- Seien Sie sich bewusst, dass es sich bei dieser Art von Anrufen ausnahmslos um Betrügereien handelt. Das Ziel der Betrüger ist es, an Ihr Geld und Ihre Wertsachen zu kommen. Wie sie dieses Ziel erreichen, ob mit dem Enkeltrick, als angebliche Polizeibeamte getarnt oder anderen Betrugsmaschen spielt für die Täter überhaupt keine Rolle.

- Um Gewissheit zu haben, dass Sie auch wirklich mit einem Verwandten telefonieren, raten wir Ihnen, das Telefonat zu beenden und selbstständig den Anrufer zu kontaktieren. Legen Sie hierfür den Telefonhörer vollständig auf und wählen Sie dabei ausschließlich die Ihnen bekannte Nummer.

- Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen und lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. Legen Sie hierfür den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Betrug am Telefon erkannt haben.

