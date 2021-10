Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutter mit Tochter auf Diebestour

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.10.2021) gegen 19:15 Uhr in einem an der Königstraße gelegenen Bekleidungsgeschäft eine 52-jährige Frau und deren 18-jährige Tochter festgenommen, welche zuvor durch Ladendetektive beim Verlassen des Gebäudes nach einem Diebstahl festgehalten wurden. Die beiden Frauen hatten offenbar zuvor die elektronischen Sicherungsetiketten an den Kleidungsstücken in einer Umkleidekabine entfernt und diese dann in mitgeführten Tüten gesteckt. Zudem zogen sie sich mehrere Kleidungsstücke unter ihre Winterjacken an. Bei den Tatverdächtigen wurden noch weitere, bislang nicht zuordenbare Kleidungsstücke aufgefunden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

