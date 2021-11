Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Öffentlichen Bücherschrank angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.11.2021) stellte ein Verkehrsteilnehmer gegen 05.00 Uhr beim Befahren der Schwarzäckerstraße ein Feuer fest. Die verständigte Feuerwehr und die Polizei stellten fest, dass ein auf der Briefkastenanlage vor dem Gebäude 16 angebrachter öffentlicher Bücherschrank mit Tauschbüchern sowie eine dahinterstehende Biotonne in Brand geraten waren. Die Briefkastenanlage wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Der Brand konnte von der Feuerwehr nach wenigen Minuten gelöscht werden, dennoch ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

