Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180821-640: Rieseneishörnchen gestohlen

Radevormwald (ots)

Am vergangenen Samstag (14. August) haben Unbekannte in der Radevormwalder Innenstadt ein etwa 2 Meter großes Eishörnchen gestohlen. Das Eishörnchen war als Dekoration auf dem Außengelände eines an der Kaiserstraße gelegenen Eiscafes aufgestellt. Letztmalig gesehen haben die Besitzer das Hörnchen, als sie gegen null Uhr am Samstagmorgen nach Hause gingen. Wenige Stunden später war es verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

