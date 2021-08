Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170821-637: Tresor gestohlen

Wipperfürth (ots)

Bei einem Geschäftseinbruch an der Lenneper Straße haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Montag einen Tresor erbeutet. Die Einbrecher haben sich zwischen 18 Uhr am Sonntag und 14 Uhr am Montag (16. August) zunächst gewaltsam Zugang zu dem Lager eines Möbelhändlers verschafft, der zurzeit wegen eines Hochwasserschadens geschlossen hat. Vom Lager aus konnten sie in den Bürotrakt vordringen, wo sie auf einen Tresor stießen, den sie komplett entwendeten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

