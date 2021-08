Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170821-638: Drei Einbrüche im Industriegebiet Klause

Lindlar (ots)

Auf Werkzeuge und Geld waren Diebe aus, die in den vergangen Tagen im Industriegebiet Klause ihr Unwesen trieben.

In der Feilenhauerstraße war eine Firma betroffen, die bereits in der Vorwoche von Dieben heimgesucht worden war. Dabei nutzten die Täter wie in der Vorwoche den gleichen Zugang über ein Fenster der Firmenhalle, von wo aus sie in den Bürotrakt gelangten. Das beim ersten Einbruch beschädigte Fenster war zwischenzeitlich mit einer verschraubten Holzplatte versehen worden, welche die Täter demontierten, um in das Gebäude einzusteigen. Die Tatzeit des Einbruchs lag zwischen 15 Uhr am Sonntag (15. August) und 06.00 Uhr am Montag; als Beute waren lediglich zwei Hämmer abhanden gekommen.

Nicht weit von diesem Tatort entfernt stiegen Diebe ebenfalls in der Feilenhauerstraße in ein Firmengebäude ein, indem sie ein Loch in die Verkleidung einer Außenwand schnitten. Weil das Firmengebäude zurzeit nicht in Benutzung ist, war auch hier die Beute in Form eines Hammers überschaubar. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen dem 11. und dem 16. August in Frage.

Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13. - 16. August) in der Gerberstraße, wo die Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite einer Autowerkstatt zerstörten. Hier nahmen die Einbrecher die Trinkgeldkasse der Belegschaft mit. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

