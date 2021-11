Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall

Stuttgart-Neuwirtshaus (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (13.11.2021) in der Schwieberdinger Straße entstand ein Schaden von ca. 90.000 Euro, zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 16.55 Uhr vom Porscheplatz kommend in Richtung Autobahn. Ein 41-jähriger Lenker eines Mercedes stand vor der Einmündung zur Wollinstraße aufgrund der dortigen roten Ampel bereits in einer Schlange, als der Lenker des Klein-Lkw vermutlich aufgrund Unachtsamkeit den vor ihm stehenden Verkehr übersah und auf den Pkw auffuhr. Der Mercedesfahrer und seine 33-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, drei auf der Rücksitzbank sitzende Kinder im Alter von 7, 8 und 9 Jahren blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

