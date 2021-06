Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gasgeruch am Freitag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 25.06.2021 um 15:33 Uhr in die Demagstraße alarmiert. An einem leerstehenden Gebäude hatte die Polizei Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Das Gebäude wurde durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mittels Messgerät kontrolliert. Der zuständige Energieversorger "AVU" war ebenfalls vor Ort. Es konnten allerdings keine erhöhten Werte festgestellt werden. Lediglich Brandgeruch, von einem Einsatz im letzten Jahr, konnte noch festgestellt werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde an die Polizei und einen Verantwortlichen des Gebäudes übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach guten zwei Stunden beenden.

