FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Mittwoch

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwochmorgen um 09:35 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Osterfeldstraße alarmiert. Hier musste eine Person schonend zum bereitstehenden Fahrzeug transportiert werden. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 16:58 Uhr zu einem gemeldeten Pkw-Brand auf dem Harkortberg alarmiert. Hier hatte der Fahrzeughalter eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum festgestellt und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Der Schmorbrand wurde mit einem CO²-Löscher und etwas Schaummittel gelöscht. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt und der komplette Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die ausgerückten Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Abend um 18:40 Uhr zu einem Brandmeldealarm im ehemaligen Johannes-Zauleck-Haus in der Wilhelmstraße alarmiert. Ein Rauchmelder in einem Patientenzimmer im Erdgeschoss hatte ausgelöst. Die Erkundung durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp ergab, dass dieser durch Spinnweben ausgelöst hatte. Die Spinnweben wurden entfernt und die Anlage zurückgestellt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

