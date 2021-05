Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210526.1 Kiel

Kreis Plön: Vorstellung Verkehrssicherheitsberichte für Kiel und den Kreis Plön - Einladung an Medienvertreter

Kiel / Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel wird Freitag die Verkehrssicherheitsberichte für den Kreis Plön und die Landeshauptstadt Kiel veröffentlichen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Die Bekanntgabe für den Bereich der Landeshauptstadt findet ab 10 Uhr in neuer Form statt. Da die Vorstellung an verschiedenen Orten stattfinden soll, bitten wir Teilnehmer darum, mit dem Fahrrad zu kommen. Bei der anschließenden kurzen Fahrradtour wollen wir unter anderem mehrere Unfallhäufungsstellen anfahren und diese an Ort und Stelle darstellen.

Um 14 Uhr wird der Bericht für den Kreis Plön an der Bundesstraße 430 bei Grebin in bewährter Form vorgestellt.

Wir bitten um vorherige Anmeldung bis zum 27. Mai, 14 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010. Hier werden dann auch die genauen Treffpunkte genannt.

