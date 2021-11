Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Häuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Freitag (12.11.2021) oder Samstag (13.11.2021) in Häuser an der Birkenwaldstraße, der Menzelstraße und am Holbeinweg eingebrochen, bei einem weiteren Haus an der Taunusstraße sind die Täter gescheitert. An der Birkenwaldstraße gelangten Einbrecher am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 21.00 Uhr, mutmaßlich über ein gekipptes Fenster, in die Wohnung des Mehrfamilienhauses und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Sie stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. An der Menzelstraße hebelten die Täter am Freitag zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr ein Fenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen öffneten und durchwühlten. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Holbeinweg brachen Unbekannte am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 21.40 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und stahlen aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Taunusstraße versuchten die Einbrecher am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr offenbar eine Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

