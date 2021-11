Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn und Auto zusammengestoßen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn der Linie U12 ist am Sonntag (14.11.2021) in der Straße Am Wallgraben ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Ein 31 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes gegen 15.10 Uhr in der Straße Am Wallgraben Richtung Schockenriedstraße unterwegs. Am Kreisverkehr auf Höhe der Industriestraße stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen, die in Richtung Remseck unterwegs war. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr für etwa eine Stunde unterbrochen. Verletzt wurde niemand.

