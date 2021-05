Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall geflüchtet

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, dem 26.05.21 in der Zeit von 09:35 bis 10:00 Uhr kam es in der Pommernstraße Höhe Hausnummer 12 zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug der Gemeinde Haßloch im Bereich der rechten vorderen Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell