POL-PDNW: räuberischer Diebstahl (Donnerstag, 27.04, 14.30 Uhr)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße beobachtete am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen Ladendieb der Ware in einen mitgeführten Turnbeutel steckte und den Kassenbereich ohne zu zahlen passierte. Nach Ansprache des Detektiven startete der Dieb einen Fluchtversuch. Beim Zugriff wehrte sich der Dieb massiv, so dass er erst nach Unterstützung mehrerer Mitarbeiter und Passanten festgehalten werden konnte.

Der 26-jähriger Täter aus dem Raum Grünstadt stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der polizeilichen Festnahme wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden.

Gegen den Täter wird wegen räuberischen Diebstahl, Körperverletzung und Besitz von Betäubungsmittel ermittelt.

