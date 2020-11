Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Nicht aufgepasst

Am Mittwoch erlitt ein 72-Jähriger schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der A8.

Gegen 18 Uhr fuhr der 72-Jähriger mit seinem Skoda auf der A8 in Richtung München. Im Bereich Aichelberg nahm er wohl einen langsam fahrenden Fiat Kleintransporter zu spät wahr. Er fuhr dem Fiat in das Heck. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch der Skoda eines 40-Jährigen beschädigt, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Bei dem Unfall verletzte sich 72-Jährige schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Fiat Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Skoda des 72-Jährigen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

