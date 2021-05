Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Folgen

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.05.2021 gegen 10:50 Uhr kam es auf der B37 im Bereich der Bruchkreuzung zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden. Demnach befuhr eine 80-Jährige Bad Dürkheimerin mit ihrem PKW die B37 in Richtung Autobahn 650 und wollte an der Kreuzung nach links in die Bruchstraße abbiegen. Hierbei bemerkte sie nicht, dass der Verkehr ins Stocken geraten war und fuhr ungebremst auf den vor ihr befindlichen PKW einer 62-Jährigen Wachenheimerin auf, deren Fahrzeug durch den Aufprall wiederum auf das davor befindliche Fahrzeug einer 31-Jährigen aus Birkenheide aufgeschoben wurde. Der Beifahrer aus dem zweiten PKW wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine Behandlung am Unfallort war nicht notwendig. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.500 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell