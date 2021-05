Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte Personen bei Auffahrunfall

Lambrecht (ots)

Bei einem Auffahrunfall am 27.05.2021 gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße (B39) in Lambrecht verletzten sich eine 53-jährige Autofahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht. Die 53-Jährige befuhr die B39 von Neidenfels kommend und wollte in die Kirchstraße abbiegen. Eine hinter ihr fahrende 63-jährige Autofahrerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Bei der anschließenden Kollision erlitten die beiden Fahrzeuginsassen im vorderen Fahrzeug ein Halswirbelsäulentrauma, die 63-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 5000 Euro angegeben.

