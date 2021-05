Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

(Grünstadt) -Kleinkarlbach- (ots)

Am 26.05.2021, zwischen 09.00 Uhr - 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kleinkarlbach, Hauptstraße ein, durchsuchten das Haus und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die zur Tatzeit Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünstadt in Verbindung zu setzen.

