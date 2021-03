Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt - Gegen Baum geprallt

Die Kontrolle über sein Auto verlor ein 44-Jährige am Mittwoch bei Hohenstadt.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Seat von Hohenstadt in Richtung Merklingen. An einer Baustellenausfahrt bestand eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h und der Hinweis auf mögliche Gefahren. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Baum. Dadurch war er in seinem Auto eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

+++++++ 0460119

