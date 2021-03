Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Loch in Zaun genutzt

Von Dienstag auf Mittwoch gelangte ein Unbekannter auf den Laupheimer Wertstoffhof.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden stieg der Unbekannte durch ein Loch im Zaun am Wertstoffhof in der Bahnhofstraße. Auf dem Gelände versuchte er einen Container aufzubrechen. Sein Vorhaben misslang und es gelang ihm nicht die Sicherung zu überwinden. Unerkannt begab er sich wieder vom Gelände. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

+++++++ 0460722

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

