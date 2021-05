Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ladendieb festgenommen

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 26.05.2021 gegen 15:00 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einen flüchtigen Ladendieb, welcher zuvor den Markt trotz Hausverbotes betrat und dort 6 Dosen eines alkoholischen Mixgetränks entwendete. Der namentlich bekannte Täter konnte schließlich im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizei Grünstadt aufgegriffen werden. Das Diebesgut hatte er sogar noch bei sich. Da zudem gegen den 21-jährigen Mann aus Grünstadt noch ein Haftbefehl bestand, wurde er im Anschluss in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

