Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freinsheim (ots)

Im Tagesverlauf des 25.05.2021, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Retzerstraße in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen Nr. 9 geparkter weißer BMW der 3er-Reihe wurde hierbei durch bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite - vermutlich beim Vorbeifahren - touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe des verursachten Sachschadens liegt bei ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell