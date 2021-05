Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 26.05.2021 gegen 14:40 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Kanalstraße und Triftweg zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Mofa. Demnach befuhr der bevorrechtige 52-Jährige Rollerfahrer aus Bad Dürkheim die Kanalstraße in südliche Richtung, die 31-jährige Bad Dürkheimer PKW-Fahrerin den Triftweg in östliche Richtung. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die Autofahrerin den von links kommenden Rollerfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam, wodurch der Rollerfahrer stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 600 Euro - der Rollerfahrer wurde, nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort, zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell