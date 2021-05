Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 1127

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag gegen 13:35 Uhr der 47-jährige Fahrer eines Audi auf einem übersichtlichen Streckenabschnitt der L 1127 zwischen Affalterbach und Leutenbach auf die linke Fahrbahnseite geraten und dort frontal mit einem beladenen Betonmischer zusammengeprallt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße in beiden Richtungen bis 18 Uhr gesperrt und durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei umgeleitet werden. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall verfolgt hatten, wurden vor Ort durch einen Seelsorger betreut.

