Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen Handwerksbetrieb

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ehningen ermittelt derzeit wegen Betrugs gegen einen 43-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis, der in den vergangenen Tagen zumindest in zwei Fällen versucht hat Verträge über überteuerte und unnötige Handwerksleistungen abzuschließen. Der 43-jährige Tatverdächtige und zwei weitere 45 und 47 Jahre alte Männer sprachen Bewohner der Goethe- und der Waagstraße an. In beiden Fällen gaben die vermeintlichen Handwerker an, reparaturbedürftige Mängel am Dach der betreffenden Häuser bemerkt zu haben. Im Zuge einer weiteren Nachschau stellten die Männer schließlich immer weitergehende Sanierungsbedarfe fest. Dies führte zu weiteren Kosten. Vermutlich um Druck aufzubauen, wurden die Hausbesitzer mit diversen Schreckensszenarien, wie durch herabstürzende Ziegel verletzte Kinder, konfrontiert. Beide Bewohner machte diese Vorgehensweise stutzig, so dass sie sich Rat bei einem ortsansässigen Dachdeckerbetrieb einholten. Dieser stellte zunächst Mängel im Bereich der Bauabsicherung fest. Darüber hinaus waren die angegebenen Reparaturkosten zu hoch bemessen und die genannten Schäden nur teilweise oder gar nicht vorhanden. Auch ein Fachberater der Handwerkerinnung wurde hinzugezogen. Die Polizei, Tel. 07034 27045-0, sucht nun weitere Zeugen oder Geschädigte, mit denen der 43-Jährige ähnliche Verträge abschließen wollte oder abgeschlossen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell