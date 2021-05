Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kriminalpolizei ermittelt nach Auseinandersetzung in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich am Montag gegen 22:20 Uhr in einer Wohnung in der Schillerstraße in Sindelfingen zugetragen hat.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 33-Jähriger in der von einem 55-Jährigen und einem 46-Jährigen genutzten Wohnung aufgetaucht, wo sich aus noch ungeklärter Ursache eine gewaltsame Auseinandersetzung entwickelte. Dabei soll auch ein Hammer im Spiel gewesen sein. Der 46-Jährige zog sich einen gebrochenen Arm zu und die beiden anderen trugen diverse leichte Verletzungen davon.

Der 33-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber wenig später an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen, während seine Kontrahenten in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen befinden sich alle Beteiligten mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

