Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag gegen 17.50 Uhr zwischen Bietigheim-Bissingen und -Untermberg auf einem Gartengrundstück oberhalb der Bissinger Straße zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen befand sich mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer, das eine Gartenhütte zerstörte. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass vor Ort ein Lagerfeuer in einer Feuerstelle entfacht wurde. In den Brandresten entdeckten die hinzugerufenen Polizeibeamten eine verbrannte Gartenliege, vermutlich Kunststoffgegenstände sowie eine Dose, in der sich Flüssiggas befunden hatte. Vermutlich griffen die Flammen in der Feuerstelle letztlich auf die Gartenhütte über. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell