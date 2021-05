Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Qualmende Waschmaschine löst größeren Einsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in der Jagststraße in Oberjesingen. Ein Rauchmelder hatte im Haus ausgelöst, nachdem es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts bei einer Waschmaschine im Keller zu einer Rauchentwicklung kam. Nach einem kurzen Löschversuch begaben sich die Bewohner ins Freie. Die Feuerwehr kam mit sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, entfernte den Rauch und brachte das defekte Gerät ins Freie. Auch der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Am Gebäude entstand kein Schaden, die Waschmaschine hatte aufgrund ihres Alters keinen Wert mehr. Es wurde niemand verletzt.

