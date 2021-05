Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeuge zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht einen Zeugen, der am Mittwoch, 28. April gegen 19:45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Schwabenstraße in Schönaich beobachtet hat. Dort soll der Fahrer eines grauen BMW mit Esslinger Kennzeichen beim rückwärts Ausparken gegen einen Mercedes gefahren und anschließend in Richtung Calwer Straße gefahren sein. Der Zeuge, Fahrer eines roten Pkw, der dem flüchtenden Fahrzeug noch hinterher gerannt sein und Fotos gemacht haben soll, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 zu melden.

