Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Gestern kam es gegen 17:00 Uhr auf der B70 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Dabei befuhren eine 41-Jährige mit ihrem Ford sowie ein 45-Jähriger mit seinem Audi die B70 in Meppen in Richtung Haren. Aufgrund eines Rückstaus an der Ausfahrt zum Schullendamm bremsten beide Pkw-Fahrer ab. Dies übersah ein hinter ihnen fahrender 59-jähriger Mercedes-Fahrer und fuhr auf den Ford der 41-Jährigen auf, welcher daraufhin auf den Audi des 45-Jährigen geschoben wurde. Die 41-Jährige sowie ihr zweijähriger Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden mit Verletzungen ins Krankhaus gebracht. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Mercedes-Fahrer ergaben 2,36 Promille.

